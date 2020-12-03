Актрису Нину Акимову нашли мертвой без одежды и драгоценностей

В среду при загадочных обстоятельствах в столичной квартире умерла советская актриса Нина Акимова. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить причины смерти. По данным источника «360» в экстренных службах, у нее на лбу были обнаружены гематомы.

Источник рассказал, что в момент прибытия полицейских на ней не было одежды и каких-либо драгоценностей. Также медики исключили наличие в организме коронавируса. Кто причастен к смерти — неизвестно.

По данным РЕН ТВ, год назад актрису госпитализировали со следами избиения. У нее были ушибы и синяки на лице, руках и груди. Тогда в избиении заподозрили родственников Акимовой. Но подтверждение этой информации не поступило.

Актриса широко известна зрителям по ролям в фильмах «Дуэль», «Город — одна улица», «Метель», а также по многочисленным театральным постановкам. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, работала в Театре имени Моссовета, а после в Центральном детском театре. Нине Акимовой было 75 лет.

Накануне стало известно о смерти звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой. Ей было 86 лет. По предварительным данным, актриса долго болела.