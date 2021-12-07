Актрису из фильма «Стиляги» избили

Актриса Инна Коляда, отметившаяся ролью в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги» была избита в Подмосковье и попала в больницу. Об этом написал сайт kp.ru.

Все случилось в конце ноября. Девушка сама приехала в медучреждение. У нее нашли множественные травмы. Пострадавшая призналась, что ее избили. Медики заявили об этом в полицию.

«У 32-летней пациентки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Со слов пострадавшей, она была избита известным по месту жительства, — заявил источник издания.

При этом Коляда не раскрывает, кто ее избил. Она рассказала, что написала заявление в полицию, сейчас проводится проверка. раскрывать личность напавшего на нее пока отказывается. Актриса заявила о случившемся в полицию.

«Мне проводят лечение, прописали постельный режим, я почти не встаю. На улицу выхожу только на прогулку с собакой», — поделилась Коляда.

Она добавила, что у нее все болит, шея в корсете. Моральное состояние оставляет желать лучшего. Артистка добавила, что с подобным столкнулась впервые.

Инна Коляда снялась более чем в 50 фильмах. Зрители могут ее помнить по ролям в таких фильмах, как «Стиляги», «Красавец и чудовище, «Поверь, все будет хорошо», сериалам «Оттепель», «Городские шпионы», «Вангелия» и другим.