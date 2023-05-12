Криминал 12 мая 2023, 16:27 Актрису Дрожжину попросили приговорить к 6 годам колонии за хищение квартир Баталовых Прокурор потребовал шесть лет колонии для актрисы Дрожжиной за хищение квартир Баталовых РИА «Новости»

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Прокурор попросил суд приговорить актрису Наталью Дрожжину к шести годам лишения свободы по делу о хищении квартир семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом сообщил ТАСС.

«В ходе прений сторон представитель гособвинения потребовал назначить Дрожжиной наказание в виде <…> шести лет колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей», — рассказали в судебной инстанции.

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Мужа актрисы, юриста Михаила Цивина, гособвинение требует приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей. Нотариуса Дмитрия Бублия — к пяти годам тюрьмы со штрафом 300 тысяч рублей и запретом заниматься нотариальной деятельностью в течение трех лет.

Дело слушается в Замоскворецком суде Москвы. На заседание пришла вдова Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария.

В конце января суд подтвердил незаконность сделок с квартирой Баталова.