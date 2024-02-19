Криминал 19 февраля 2024, 13:27 Активисты «СтопХама» получили тюремные сроки за драку со спецназом в Москве Суд Москвы дал трем активистам «СтопХама» по 6 лет колонии за драку со спецназом

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Трем активистам движения «СтопХам», которые подрались с сотрудниками специального подразделения «Гром» в Москве, дали по шесть лет колонии общего режима. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В июле 2022 года. Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский, известные благодаря борьбе с нарушителями правил дорожного движения, подошли к автомобилю, в котором находились сотрудники спецназа. Активисты вступили с ними в конфликт и оказались задержаны.

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Их признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: о хулиганстве, участии в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору и применении насилия в отношении представителя власти.

Суд дал каждому из активистов по шесть лет колонии общего режима.

На прошлой неделе актера Андрея Пакалова избили в Москве из-за шубы, приняв его за ЛГБТ*-активиста. Эксцентричный предмет гардероба из лисы, бобра и волка привлек внимание прохожего.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.