Криминал 13 марта 2023, 09:49 Активистку движения «ЯМыФургал» задержали в Хабаровске по подозрению в финансировании ВСУ ФСБ задержала активистку движения «ЯМыФургал» по подозрению в финансировании ВСУ

Читать 360tv в

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительницу Хабаровска по подозрению в финансировании ВСУ. По данным ведомства, фигурантка дела о госизмене является активисткой движения «ЯМыФургал».

По данным ФСБ, подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные средства для приобретения украинскими вооруженными силами оружия, боеприпасов и обмундирования.

Реклама

Против женщины возбудили дело о госизмене. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В настоящее время в рамках следствия продолжается закрепление доказательств. Других подробностей в ФСБ не привели.

Реклама

В начале марта по подозрению в финансировании ВСУ задержали жительницу Москвы. Суд арестовал ее на два месяца.