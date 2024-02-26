Криминал 26 февраля 2024, 15:19 Актеру из «Глухаря» попросили дать пожизненное по делу о госизмене Экс-актеру Канахину грозит пожизненное заключение по делу о госизмене

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Гособвинение на прениях сторон запросило пожизненное лишение свободы актеру из сериала «Глухарь» Кириллу Канахину, сообщили РИА «Новости» во Втором западном военном окружном суде. Ранее ему заочно предъявили обвинение в госизмене.

«Гособвинитель запросил пожизненное решение свободы для Кирилла Канахина», — сказала в комментарии агентству пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

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Она обратила внимание, что по требованию прокурора, первые пять лет Канахин должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Дело актера по статье о госизмене слушается заочно. По словам Жирновой, 26 февраля суд приступил к рассмотрению материалов по существу, на заседании допросили одного тайного свидетеля, следившего за соцсетями актера.

Адвокат Канахина просил оправдать подсудимого, так как, по его мнению, преступление доказано не было, добавила пресс-секретарь суда.

В обвинительном заключении указали, что Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на идее украинского национализма и русофобии, в августе 2022 года вступил в запрещенный в РФ Русский добровольческий корпус*, а затем с января по март 2023 года принимал участие в боевых действиях против российских Вооруженных сил в Херсонской области.

По данным прокуратуры, в марте 2023-го Канахин в составе группировки РДК*, в которую входили как минимум 30 человек, незаконно пересек госграницу РФ в Климовском районе Брянской области, где участвовал в боевых действиях против российских военных, а также совершил теракт против мирных жителей.

Аналогичный эпизод актеру вменяют за пересечение госграницы в Грайворонском районе Белгородской области 22 мая, уточнило РИА «Новости».

Кирилл Канахин принимал участие в съемках нескольких российских фильмов и сериалов, среди них, в частности, «Участковый», «Глухарь-3» и «Простые истины». Также артист в Театре Луны.

*Русский добровольческий корпус (РДК) — признан террористическим и запрещен в России.