Актеров в форме спецназа задержали в Петербурге

Региональное управление Росгвардии получило жалобу на артистов. Очевидцы сообщили, что частная компания организовывала развлекательные шоу, элементом которого был захват людей «сотрудниками» силовых ведомств.

«За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом», — отметили в ведомстве.

В итоге правоохранительные органы провели настоящую спецоперацию. Автобус псевдоспецназа заблокировали на территории АЗС на проспекте Шаумяна. Очевидцами этого стали водитель микроавтобуса и оператор. Последняя снимала розыгрыши на видео.

Источник фото: пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

Два актера задержаны. Их могут привлечь к ответственности за незаконное использование форменной формы правоохранительных органов. На ней были опознавательные знаки и шевроны стражей порядка. Также псевдоспецназ имел при себе шлемы, балаклавы, бронежилеты и охолощенные «пистолеты Стечкина».