Актера сериала «След» отправили под домашний арест за угрозы военному

Таганский районный суд Москвы отправил актера из сериала «След» Андрея Лаврова под домашний арест. В отношении него ранее возбудили уголовное дело за угрозы представителю власти — инспектору ВАИ.

«В отношении Лаврова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 мая 2021 года», — рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук агентству «Москва».

Как ранее писали СМИ, актер с ножом в руке патался напасть на инспектора военной автоинспекции в центре столицы. Теперь его могут посадить на срок до пяти лет.

Инцидент сулчился 20 марта. Лаврова задержала полиция после того, как он подошел к инспектору и начал выкрикивать угрозы убийством в его адрес. Артист признал свою вину.

Момент угроз актера Лаврова инспектору ВАИ попал на видео, которое опубликовала пресса. На опубликованных кадрах видно, что Лавров подходит к инспектору. После короткой беседы актер удаляется, прихрамывая. Он переходит дорогу и уходит по мосту. В это время инспектор подбегает к автомобилю полиции. После его слов экипаж отправляется за актером.