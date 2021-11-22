Актера Николая Мариморовича ранили из огнестрельного оружия и ограбили в Москве. На 32-летнего артиста напали на улице, передал РЕН ТВ.

По информации журналистов, Мариморовича ранили в поясницу и несколько раз ударили по голове на Ясеневой улице Москвы ночью 22 ноября. После этого он попал в больницу с огнестрельным ранением и травмами головы, написал Пятый канал.

Предположительно, злоумышленники изначально использовали оружие с целью ограбления, о чем говорят пропавшие вещи актера. Подробности произошедшего выясняются.

Начинающий актер написал сценарий для короткометражного фильма «Как у сценариста в ванной злой дух поселился» и сыграл в театральной постановке «На нашем шарике земном». На сайте «Кинолифт» указана информация об артисте: он отучился в колледже культуры и два года назад окончил РВДКУ.