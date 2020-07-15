Актера из «Великолепного века» могут посадить на 13 лет

Его обвиняют в избиении SMM-менеджера Дениз Булутсуз. На актера завели уголовное дело за оскорбления, причинение телесных повреждений и удерживание против воли. Сам Гювен утверждает, что ни в чем не виноват. Уточняется, что пара поссорилась вечером, находясь еще в ресторане, и Булутсуз рассказывает, что актер избил ее дома.

Ранее голливудского актера Арми Хаммера уличили в переписке сексуального характера с женщиной из России. В интернет попали скриншоты, на которых пользовательница с ником Dominastya рассказывает о подробностях общения со знаменитостью, которое длится уже около трех лет. Также женщина выложила скриншоты части переписок. На них собеседники ведут разговоры интимного характера, актер пишет, что его возбуждают обнаженные фотографии женщины. Смог ли Хаммер лично встретиться с женщиной, осталось неизвестным.