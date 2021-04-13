Актера из «Улиц разбитых фонарей» задержали по подозрению в педофилии

Актера Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге после новых обвинений в педофилии. Его подозревают в совершении развратных действий по отношению к двум несовершеннолетним мальчикам.

По данным источника Telegram-канала Life Shot, на момент совершения преступления пострадавшим было 15 и 16 лет.

Актера в начале года задержали по аналогичному обвинению. В январе в полицию обратились родители 15-летнего подростка. Они рассказали, что когда их сын распивал алкогольные напитки в квартире актера, мужчина пытался к нему приставать.

На Струкова завели уголовное дело по статье 135 УК России «Развратные действия». При обыске в его квартире нашли порноролики необычного характера. На время расследования суд отправил актера под подписку о невыезде.

Никиту Струкова зритель может помнить по эпизодическим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный», «Мушкетеры Екатерины». Также он снялся в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом».

Ранее в Швеции посадили за изнасилование восьмилетнего ребенка и хранение детской порнографии бывшего гитариста известной хэви-пауэр-метал-группы Sabaton, сообщало РИА ФАН. Его приговорили к девяти месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму 53,4 тысячи шведских крон (около 480 тысяч рублей).