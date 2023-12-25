Криминал 25 декабря 2023, 22:03 Актера из «Слова пацана» обвинили в убийстве Актера из «Слова пацана» Базанова арестовали по делу об убийстве РИА «Новости»

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Актера, сыгравшего эпизодическую роль в сериале «Слово пацана» обвинили в убийстве. Информацию об этом разместили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

В материале сказано, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал актера Сергея Базанова сроком на два месяца. Мужчина является фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном в 2011 году.

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«Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы, ему предъявлено обвинение», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Беспринципные» Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Московский бизнесмен написал заявление на артиста в полицию после заключения с ним трех договоров займа.