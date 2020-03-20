«Дома отсыпается». Актера из сериала «Кадетство» Емельянова отпустили из полиции

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов за последние дни успел натворить дел на уголовную статью. Сначала он подрался с фельдшером, а затем оскорбил полицейского. Теперь молодого человека может ждать предъявление обвинений. А пока его отпустили домой, рассказал адвокат «360».

«Он сейчас дома — отсыпается. Следователи хотели провести какие-то следственные действия с ним сегодня, мы этому препятствовали, соответственно, перенесли это на вторник», — сообщил «360» адвокат Алим Бишенов.

Он добавил, что 21 марта, скорее всего, Емельянову предъявят обвинения и отправят его на допрос.

Актер попал под статью «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело возбудили 19 марта, после того как Емельянов начал резко грубить приехавшим правоохранителям.

Накануне молодой человек вернулся домой после съемок. Он выпивал вместе со скандально известной моделью Екатериной Бобковой. Девушка была свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В какой-то момент Емельянову стало плохо, поэтому пришлось вызвать скорую.

Медики увидели актера без сознания. Когда тот очнулся, то напал на фельдшера. В итоге врач написал заявление в полицию о побоях. Как рассказал «360» адвокат актера Алим Бишенов, дебошира забрали в отделение полиции в Раменках для разбирательств.

Позже полиция решила навестить актера, но он встретил правоохранителей оскорблениями. Это все привело к тому, что на Емельянова завели уголовное дело.