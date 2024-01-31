Криминал 31 января 2024, 09:28 Актера из российских сериалов осудят за госизмену Дело обвиняемого в нападении на российские села актера Канахина поступило в суд РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во Второй западный окружной военный суд поступили материалы дела в отношении бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина. Его обвиняют в госизмене, терроризме и других преступлениях. Об этом сообщил «Коммерсант».

В начале спецоперации актер отправился на Украину. Там Канахин вступил в «Русский добровольческий корпус»*. В составе террористической организации актер принимал участие в боях против российских войск на Херсонском направлении. Также он был одним из тех, кто атаковал приграничный район Брянской области.

Реклама

Дату заседания пока не назначили. Пока Канахин находится на Украине, из-за чего суд рассмотрит дело в заочном порядке и в закрытом формате.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Канахина по подозрению в организации нападений на села Брянской области. Мать актера опознала его по кадрам при атаке украинских боевиков на российский регион.

* Запрещенная в России террористическая организация.