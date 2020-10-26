Актера из фильма «Т-34» избили в Москве на глазах семьи. Видео

Несколько мужчин устроили разборки с Владиславом Маниным в центре Москвы. В итоге актера избили на глазах жены и сына. Пострадавшему оказали необходимую помощь врачи.

Избиение Манина попало на видео, опубликованное РЕН ТВ. На кадрах видно, что актер стоит с пакетами возле машины. Рядом с ним находится несколько мужчин, один из которых бьет актера и валит на землю. На следующих кадрах Манина бьют еще раз, из-за чего он падает на асфальт.

На актера напали у столичного торгового центра «Афимолл Сити». Согласно информации телеканала, пострадавший обратился за помощью к медикам. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и рваную рану головы.

«Ладно, моя голова крепкая. Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало», — привел слова актера Telegram-канал Mash.

Владиславу Манину 34 года. Чаще всего он играл в фильмах бандитов и охранников. Актера можно увидеть в таких картинах, как «Т-34», «Zомбоящик», «Желтый глаз тигра» и других.