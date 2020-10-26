Актер Лепихов назвал преступление историка-расчленителя Соколова срежиссированным

В суде по делу Соколова выступил актер Александр Лепихов. Он поддержал версию обвиняемого, что к убийству возлюбленной его подтолкнул публицист Евгений Понасенков.

Лепихов заявил, что Понасенков не раз просил его придумать, как навредить Соколову и затравить его.

«Он просил меня, чтобы я придумал какие-то невероятные возможные действия, неприятные в отношении Олега Соколова. Он сказал, что смысл моей сегодняшней жизни заключается в том, чтобы уничтожить, растоптать Олега Соколова, уничтожить его репутацию, унизить, оскорбить», — сказал актер.

По его словам, Понасенков признался, что если Соколов «будет повержен насмерть», то он будет испытывать «колоссальное моральное удовлетворение». Лепихов уверен, что дело обвиняемого в убийстве своей возлюбленной — аспирантки Анастасии Ещенко — ученого «создано рукотворно, на протяжении нескольких лет подогревалось провокациями публичными оскорблениями, издевательствами».

«Много того, что произошло до убийства, было срежиссировано Понасенковым», — добавил Лепихов.

Ранее Соколов не раз заявлял, что Понасенков довел его до ужасного нервного состояния, в котором он и совершил свое преступление.

Две недели назад во время очередного заседания Санкт-Петербургского городского суда историк признался в убийстве Ещенко и заявил, что раскаивается.

Олега Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года, когда он пытался избавиться от останков своей возлюбленной. Его обвиняют в том, что он сначала застрелил ее из обреза, а потом расчленил тело.