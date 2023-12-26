Криминал 26 декабря 2023, 13:10 Актер из «Слова пацана» Сергей Базанов не признал вину в убийстве Актер из «Слова пацана» Базанов не признал вину в убийстве 12-летней давности Freepik

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Актер Сергей Базанов, сыгравший роль Демида в сериале «Слово пацана», и его подельник не признали вину в убийстве предпринимателя, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета Москвы.

По данным ведомства, в ноябре 2011 года группа преступников напала на человека в Большом Полуярославском переулке. Мужчина попытался дать им отпор. В результате преступники выстрелили в него не менее трех раз и отобрали 900 тысяч долларов. От полученных ранений жертва нападения скончалась в больнице спустя несколько дней.

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Следователям удалось подтвердить причастность двух мужчин к совершению этого преступления с помощью экспертиз и работы со свидетелями. Однако они не признали свою вину.

Подозреваемых заключили под стражу. Базанов будет находиться под арестом в течение двух месяцев.