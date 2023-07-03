03 июля 2023, 13:08
Аксенова после предотвращения покушения назвали настоящим бойцом
Пресс-секретарь Песков: главу Крыма Аксенова не запугать покушением, он настоящий боец
Подготовка покушения не напугала главу Крыма Сергея Аксенова, он настоящий боец. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».
«Аксенов — настоящий боец. Конечно, этим его не запугаешь. Желаем ему силы духа и крепости», — сказал он журналистам.
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Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин получил доклад о срыве покушения на Аксенова.
ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма на улице Севастопольской и задержала подозреваемого в подготовке покушения, он дал признательные показания.
Украинские военные завербовали мужчину в конце 2022 года и дали ему позывной Каратист. Он прошел обучение минно-взрывному делу, маскировке, уходу от преследования и приехал в июне на полуостров. Аксенов поблагодарил спецслужбы за эффективную работу.
Дмитрий Песков
Крым
Сергей Аксенов
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