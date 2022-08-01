Агрессивного мужчину задержали на празднике в честь Дня ВМФ в Петербурге

На Дворцовой площади в Петербурге во время праздничных мероприятий в честь Дня Военно-морского флота России задержали мужчину, который проявлял агрессию по отношению к окружающим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

Внимание на неадекватного мужчину обратила местная жительница, которая попросила помощи у росгвардейцев. Военнослужащие специального моторизированного полка задержали нарушителя общественного порядка.

«Патруль Росгвардии выдвинулся на место, чтобы задержать злоумышленника. Однако мужчина начал оскорблять росгвардейцев и активно оказывать им сопротивление», — пояснили в пресс-службе.

В итоге силовикам пришлось применить наручники, дебошира передали полиции. Ранее появилось видео масштабного салюта, запущенного с территории Петропавловской крепости в Петербурге.