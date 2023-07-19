Криминал 19 июля 2023, 05:18 Агенту украинской разведки дали 12 лет тюрьмы в России Суд приговорит агента ГУР Александра Цилыка в 12 годам лишения свободы в России РИА «Новости»

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Западный окружной военный суд вынес приговор агенту украинской разведки Александру Цилыку. Он отсидит 12 лет, первые три из которых отбудет в тюрьме, а остальные проведет в колонии строгого режима, сообщил RT.

«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Он признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений», — рассказали в суде.

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Агента задержали в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в Россию самодельных взрывных устройств. Он — житель Киевской области, был завербован и действовал по указанию начальника — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины Максима Кириловца.

Цилык для исполнения задания в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России. В ходе следующего прибытия в страну его задержали с поличным сотрудники ФСБ. Для перехода границы Цилык использовал фальшивые документы, по которым якобы направлялся на лечение.

Ранее сообщалось, что ФСБ в 2021 году задержала трех агентов украинских спецслужб. Вместе с Цилыком в Россию прибыли Зиновий Коваль и его сын Игорь, которые собирали сведения о стратегических объектах на территории России.