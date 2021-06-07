Агента украинских спецслужб выдворили из России

Гражданина Украины выдворили из России за то, что он работал на контрразведку. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняка Алексея Петровича», — сказали в ЦОС.

Установлено, что длительное время деятельность Семеняка координировали сотрудники контрразведки Украины. Этим занимались старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габилович Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Романович Черняк.

Семеняк во время допроса подтвердил, что поддерживал отношения с украинской спецслужбой и оказывал ей «разноплановую консультационную помощь». Когда СБУ поняли, что их агента вычислили, ведомство попыталось стереть с гаджетов Семеняка важную информацию, но ФСБ не позволила это сделать.

В российской спецслужбе добавили, что гражданин Украины не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Однако теперь ему закрыт въезд в страну на 25 лет. Иностранец покинул территорию РФ 3 июня 2021 года.