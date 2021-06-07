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    07 июня 2021, 09:44

    Агента украинских спецслужб выдворили из России

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Гражданина Украины выдворили из России за то, что он работал на контрразведку. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

    «Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняка Алексея Петровича», — сказали в ЦОС.

    Установлено, что длительное время деятельность Семеняка координировали сотрудники контрразведки Украины. Этим занимались старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габилович Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Романович Черняк.

    Семеняк во время допроса подтвердил, что поддерживал отношения с украинской спецслужбой и оказывал ей «разноплановую консультационную помощь». Когда СБУ поняли, что их агента вычислили, ведомство попыталось стереть с гаджетов Семеняка важную информацию, но ФСБ не позволила это сделать.

    В российской спецслужбе добавили, что гражданин Украины не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Однако теперь ему закрыт въезд в страну на 25 лет. Иностранец покинул территорию РФ 3 июня 2021 года.