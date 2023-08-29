Агента украинских спецслужб поймали в Омской области | 360°

29 августа 2023, 11:17
Агента украинских спецслужб поймали в Омской области
Уголовное дело завели против агента спецслужб Украины в Омской области
В Омской области сотрудники УФСБ России пресекли деятельность агента украинских спецслужб и последователя неонацистской идеологии. Мужчина признал свою вину, против него возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Об этом сообщила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак.
«Кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей МО РФ», — указала Руснак.
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Задержанный дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело о госизмене. Также обвиняемому вменили статьи об участии в деятельности террористической организации и диверсии.
Ранее жителя Калужской области уличили в подготовке к госизмене и совершению теракта. В его тайнике нашли необходимые для изготовления самодельной бомбы компоненты, а в телефоне — инструкции и переписку с координатором.
Еще одного агента СБУ поймали в Крыму. Мужчина передавал украинским спецслужбам информацию о доставке грузов в зону спецоперации.
Уголовное дело
ФСБ
Украина
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