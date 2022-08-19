Агента СБУ с позывным Арчи задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержан с поличным агент СБУ с позывным Арчи. Об этом сообщили в ФСБ. По данным ведомства, он сам вышел на украинские спецслужбы с предложением о сотрудничестве.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. В ФСБ установили, что он собирал информацию для передачи Службе безопасности Украины. Эти сведения, как подчеркнули в ведомстве, могли быть использованы против безопасности РФ, сообщил «Интерфакс».

Также известно, что россиянин сам установил контакт с представителями СБ Украины, а задания спецслужб этой страны выполнял за денежное вознаграждение. Личность задержанного пока не раскрывается. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце мая российские силовики раскрыли шпионскую сеть украинских спецслужб в Telegram. Было установлено, что сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций «украинского патриота», попадали на заметку украинских спецслужб.