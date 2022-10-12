Агент СБУ готовил в Подмосковье теракты с помощью высокоточного оружия | 360°

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Агент СБУ готовил в Подмосковье теракты с помощью высокоточного оружия

ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку терактов с помощью комплекса «Игла»

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Агент Службы безопасности Украины (СБУ) готовил в Московской области теракты с использованием высокоточного оружия — переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Его задержали, сообщил сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Гражданин Украины 1972 года рождения привез оружие транзитом через Эстонию. Для этого он оборудовал в автомобиле тайник. По заданию СБУ мужчина нашел место для хранения ПЗРК «Игла» и начал готовиться к терактам.

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Во время задержания у него изъяли два комплекса и средства связи, в которых сохранилась переписка с представителями украинской спецслужбы. Следователи возбудили уголовное дело и проверяют причастность украинца к другим преступлениям.

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«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — сообщили в ФСБ.

Силовики задержали также мужчину, который готовил нападение на транспортно-логистический центр в Брянске. Он тоже приехал в Россию через Эстонию.

СБУ

Терроризм

ФСБ

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