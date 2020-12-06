Африканца задержали в Москве за заклинание «приумножения денег»
«Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали злоумышленника, занимавшегося хищениями денежных средств под предлогом их магического приумножения», — сообщила она.
Для ритуала 45-летний мужчина использовал купюры жертвы, фальшивые деньги и химический раствор. Он незаметно соединял настоящую банкноту с фальшивой, затем произносил заклинание и обливал их «волшебной» жидкостью.
«Убедившись, что человек верит в реальность обряда, злоумышленник проделывал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые», — рассказала Волк.
Ритуалы аферист проводил в квартире на Хорошевском шоссе. Его задержали, когда он пытался «приумножить» 22 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.