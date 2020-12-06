Африканца задержали в Москве за заклинание «приумножения денег»

В Москве задержали жителя Центральной Африки, который при помощи «заклинания приумножения» обворовывал клиентов. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали злоумышленника, занимавшегося хищениями денежных средств под предлогом их магического приумножения», — сообщила она.

Для ритуала 45-летний мужчина использовал купюры жертвы, фальшивые деньги и химический раствор. Он незаметно соединял настоящую банкноту с фальшивой, затем произносил заклинание и обливал их «волшебной» жидкостью.

«Убедившись, что человек верит в реальность обряда, злоумышленник проделывал такой фокус со всей пачкой денежных средств и подменял их на фальшивые», — рассказала Волк.

Ритуалы аферист проводил в квартире на Хорошевском шоссе. Его задержали, когда он пытался «приумножить» 22 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.