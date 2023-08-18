Криминал 18 августа 2023, 21:34 Африканского аспиранта убили в Екатеринбурге Аспиранта Уральского университета из Габона убили во время драки в Екатеринбурге РИА «Новости»

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В Екатеринбурге погиб 32-летний аспирант Уральского федерального университет Франсуа Нджелассили. Уроженца Габона ударили ножом во время драки, сообщила газета «КП-Екатеринбург».

Драка произошла утром 18 августа. В ходе конфликта Франсуа Нджелассили получил удар ножом.

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В Уральском федеральном университете выразили соболезнования родственником погибшего и отказались от комментариев.

Француа Нджелассили переехал в Россию более семи лет назад. Он хорошо говорил по-русски, играл в футбол за команду университета, занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.

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