Африканские страсти в подмосковном суде. Гражданин Анголы и его теща не могут поделить ребенка

Гражданин Анголы Ажеу Боржеш был вынужден явиться в Железнодорожный городской суд после иска, который подала его теща. Галина Карнюшкина намерена забрать у Ажеу собственного внука. Она уверена, что мужчина бьет ребенка.

Сейчас Даниэлю девять лет. Его родители познакомились, когда были студентами — Боржеш учился в России. После рождения мальчика пара распалась. Анжеу уехал в Африку, когда закончилась виза. Он общался с сыном по скайпу. Мама Даниэля умерла от онкологии, тогда воспитанием ребенка занялась бабушка. От папы несколько лет не было никакой помощи, говорит Галина. Но два года назад он вернулся и, по словам женщины, забрал ребенка. Теперь мальчика делят через суд.

«Избиение ребенка — это издевательство над ним. Ребенок стал замкнутым, невеселым, он психологически подавлен и находится в таком стрессе. Стал плохо учиться, на уроках он не слышит учителя», — рассказала Галина.

Источник фото: телеканал «360»

В настоящее время маленький Даниэль живет с отцом. На заседании суда присутствовал представитель органов опеки. Специалисты предоставили акты осмотра жилища и отца мальчика, и его бабушки.

Источник фото: телеканал «360»

«Условия созданы, спальное место имеется, одежда имеется, игрушки имеются. Что там, что там — условия есть», — отметила представитель органов опеки Екатерина Людэ.

Хороший ремонт и удобное спальное место — это, безусловно, хорошо. Но бабушка всерьез переживает за моральное состояние ребенка. Галина Карнюшкина сфотографировала царапину на лице мальчика. Он рассказал, что отец ударил его за то, что он медленно ел.

Источник фото: телеканал «360»

«Нами направлено заявление очень серьезного характера в правоохранительные органы о побоях, с представлением фотографий. Все это будет изучаться, с нашей стороны задача — вызволить ребенка из вопиющей ситуации по причинению вреда как здоровью, так и психоэмоциональному давлению», — заявила юрист Алена Юрченко.

В декабре у Ажеу Боржеша заканчивается виза. Галина Николаевна боится, что ее зять не придет на следующий судебный процесс, он как раз назначен на 19 декабря, и увезет внука в Анголу, ведь гражданство этой страны отец Даниэлю уже оформил.