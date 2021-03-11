Африканец предложил взятку, чтобы провезти в РФ пятерых друзей-нелегалов

Мужчину из Африки задержали при попытке дать взятку в столичном аэропорту Внуково. Он собирался провести через пограничный контроль пятерых друзей с поддельными документами, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Московского МСУТ СК РФ.

По информации следователей, 27 февраля иностранец, находясь в кафе аэропорта, передал деньги сотруднику ФСБ. Нарушителя сразу же задержали. «Иностранный гражданин хотел, чтобы была осуществлена попытка незаконного пересечения пятерыми гражданами Арабской Республики Египет государственной границы Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что африканцы следовали транзитом. Обвиняемого в даче взятки взяли под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1,5 миллиона рублей.