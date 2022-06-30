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    30 июня 2022, 04:45

    Аферисты придумали новую схему обмана с товарами из IKEA

    «Известия»: мошенники предлагают россиянам купить несуществующие товары из IKEA

    Полина Созыкина

    Мошенники обманывают доверчивых россиян, предлагая приобрести несуществующие товары из закрывшихся магазинов IKEA. После перевода денег аферисты исчезают. Особенно активно они стали действовать в период распродажи для сотрудников. Как не попасть на уловки мошенников, выяснили «Известия».

    Аферисты придумали новую схему обмана с товарами из IKEA

    После сообщения о закрытии магазинов, объявления о продаже товаров бренда стали появляться на различных интернет-площадках. В таких сделках всегда есть риск и отсутствуют гарантии, предупредил президент АКИТ Артем Соколов.

    В Москве возбуждено три уголовных дела по факту мошенничества, сообщили изданию источники в правоохранительных органах. Люди перевели предоплату за товар из магазина, после чего аферисты скрылись, а покупатели остались без денег и без покупки.

    «Покупая с рук, всю оплату нужно проводить только в момент передачи товара, независимо от того, кто является продавцом — сотрудник организации или просто человек, — посоветовала управляющий партнер «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.

    На 100% обезопасить себя от мошенников можно, отказавшись от вещей ушедших брендов, считают специалисты.