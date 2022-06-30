Аферисты придумали новую схему обмана с товарами из IKEA

Мошенники обманывают доверчивых россиян, предлагая приобрести несуществующие товары из закрывшихся магазинов IKEA. После перевода денег аферисты исчезают. Особенно активно они стали действовать в период распродажи для сотрудников. Как не попасть на уловки мошенников, выяснили «Известия».

После сообщения о закрытии магазинов, объявления о продаже товаров бренда стали появляться на различных интернет-площадках. В таких сделках всегда есть риск и отсутствуют гарантии, предупредил президент АКИТ Артем Соколов.

В Москве возбуждено три уголовных дела по факту мошенничества, сообщили изданию источники в правоохранительных органах. Люди перевели предоплату за товар из магазина, после чего аферисты скрылись, а покупатели остались без денег и без покупки.

«Покупая с рук, всю оплату нужно проводить только в момент передачи товара, независимо от того, кто является продавцом — сотрудник организации или просто человек, — посоветовала управляющий партнер «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова.

На 100% обезопасить себя от мошенников можно, отказавшись от вещей ушедших брендов, считают специалисты.