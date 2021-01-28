Аферисты похитили у пенсионеров в Петербурге несколько миллионов

Под разными предлогами они выманивали у своих жертв деньги. Злоумышленники угрожали пенсионерам опасностью пропажи средств со счета. Для их сохранения пожилых людей просили в срочном порядке сделать перевод на другие счета. Их реквизиты проговаривались по телефону, пишет РИА ФАН.

Один из мошенников назвал себя полковником уголовного розыска столицы. Ветераны Васильевского острова и Зеленогорска перевели ему по два миллиона рублей. Самое большое число таких преступлений совершалось в конце прошлого года.