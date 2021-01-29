Аферисты переписали на себя квартиру пенсионерки из Краснодара

Пенсионерка, которая является инвалидом 1 группы и ветераном труда, жила в доме с 1976 года. По словам 86-летней женщины, она никому не продавала свою недвижимость. В ходе проверки прокуратуре прислали из управления росреестра Кубани копию договора купли-продажи. Согласно документу, жительница Краснодара якобы продала свою квартиру весной 2020 года. Пенсионерка ничего не подписывала и с покупателями никогда не встречалась. Кроме этого, она не получала за недвижимость 1,85 миллиона рублей.

Материалы проверки были направлены следствию. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Позже ведомство установило еще четыре подобных случая лишения квартир.