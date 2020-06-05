Аферисты оставили пенсионерку из ЯНАО без отдыха

Женщина выбрала номер в гостинице еще в феврале и попросила дочь отправить на сайт заявку. После этого из отеля пришел договор на оказание услуг. Согласно нему, нужно было перевести 34 тысячи рублей через мобильное приложение.

В июне пенсионерка позвонила по номерам из договора. Она хотела уточнить, как пройдет процедура заезда в отель. Однако руководство гостиницы перестало выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники МВД устанавливают личности тех, кто может быть замешан в преступлении.