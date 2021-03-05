Аферисты оформили кредит на бездомную женщину-инвалида в Тюмени

Аферисты оформили кредит на женщину-инвалида, которая жила в пластиковой будке в Тюмени. У злоумышленников оказался паспорт гражданки, который она потеряла несколько лет назад, написал сайт URA.ru.

Женщина вынуждена была отдавать полагавшиеся ей средства от государства на погашение долга в 130 тысяч рублей. Прокурор Тюменской области организовал проверку на основании нарушения прав инвалида, рассказал сайт «Дни.ру». По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.