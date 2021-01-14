Аферисты обманули жительницу Никольска через сайт знакомств

По данным издания, после непродолжительного общения на сайте знакомств женщина перечислила мошенникам 350 тысяч рублей, ожидая от новоиспеченного поклонника посылку с сюрпризом. Не дождавшись обещанного подарка, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

«Если вам говорят перечислить деньги за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, нужно понимать, что данная сделка является опасной», — предупредили в региональном управлении МВД.