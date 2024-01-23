Криминал 23 января 2024, 11:32 Аферисты обманули москвичку на 15 миллионов рублей Мошенники убедили пожилую москвичку отдать 5 миллионов рублей и продать квартиру

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В Москве 75-летняя местная жительница стала жертвой популярной мошеннической схемы. Ее убедили перевести пять миллионов рублей и продать квартиру, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пенсионерке позвонил неизвестный, представившись сотрудником полиции и назвал номер служебного удостоверения. Он сообщил женщине, что на ее имя взяли кредит в миллион рублей. Та ответила, что не оформляла займ. После этого лжеправоохранитель предупредил жертву, что нужно разобраться в ситуации или она потеряет все накопления. Он пояснил, что ей позвонят из банка.

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Спустя время женщине поступил обещанный звонок. «Сотрудник банка» убедил собеседницу в необходимости перевести все деньги на «безопасный счет» для их сохранности. На этом аферисты не успокоились: они вновь позвонили москвичке и заявили, что ее квартира тоже в опасности. Якобы кто-то выставил ее на продажу в Интернете. Для спасения жилья нужно срочно продать его проверенным людям.

В итоге пенсионерка лишилась и сбережений, и недвижимости на общую сумму в 15 миллионов рублей.

Похожий случай произошел с другой пожилой москвичкой: ее обманули на 11 миллионов рублей. Аферисты обманным путем заставили ее набрать кредитов, продать квартиру, заложить в ломбард ценные вещи, в том числе золотые коронки.