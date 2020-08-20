Аферистки заставили москвича отдать им 7 миллионов, пообещав дешевое жилье

Две предприимчивые жительницы Москвы обманули доверчивого горожанина. Они выманили у мужчины более семи миллионов рублей, пообещав сделать его владельцем недорогих квартир и коттеджа.

Около года назад 26-летний москвич познакомился с женщиной, которая предложила ему купить социальное жилье по заниженной — в разы меньше рыночной — стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Предлагавшая сделку уверяла, что у нее есть знакомая, работающая в одной из государственных столичных организаций. Госслужащая якобы должна была помочь с приобретением недвижимости на озвученных условиях.

Мужчина согласился. Около года он передавал новой знакомой денежные средства — всего около семи миллионов рублей, — но так и остался без обещанного жилья. Когда москвич потребовал личной встречи с «чиновницей», то в ее роли выступила еще одна предполагаемая мошенница, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления. Она попыталась убедить собеседника, что все договоренности в силе и надо только немного подождать из-за возникших трудностей. В итоге молодой человек обратился в полицию.

Обеих женщин — 41 года и 56 лет — задержали по подозрению в мошенничестве при очередной передаче денег. Оказалось, что никаких связей в госструктурах у них нет, как и возможности приобрести жилье по договору социального найма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых арестовали. Полицейские выясняют их причастность к аналогичным преступлениям.