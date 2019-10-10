Аферистка украла у пожилой петербурженки 130 тысяч рублей
Накануне в Санкт-Петербурге 92-летняя пенсионерка стала жертвой мошенницы, которой удалось похитить у пожилой женщины крупную сумму денег. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По словам потерпевшей, к ней в квартиру на проспекте Луначарского пришла неизвестная женщина и представилась сотрудницей «собеса». После того, как аферистка ушла, пенсионерка обнаружила, что у нее украли 130 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают аферистку.