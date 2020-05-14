Аферист украл 23 млн рублей, прикрываясь торговлей масками

Полиция задержала в Москве мужчину, который украл 23 миллиона рублей из банковской ячейки. Эти деньги он должен был получить за медицинские маски.

Как РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД, мошенник от лица компании по производству масок подписал контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку почти двух миллионов масок. После заключения сделки клиент в присутствии афериста положил в банковскую ячейку 23,7 миллиона рублей. Ключ остался у заказчика.

«Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил — маски переданы не были», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Когда бизнесмен вернулся в банк, ячейка была пуста. По данным следствия, преступник ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. После заключения сделки с жертвой он пришел в финансовую организацию, нашел бокс с деньгами и открыл его запасным ключом. После этого он похитил миллионы и передал их компаньонам.

В итоге сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в съемной квартире в Москве. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».