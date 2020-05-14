    14 мая 2020, 13:27

    Аферист украл 23 млн рублей, прикрываясь торговлей масками

    Наза Салех Захи

    Полиция задержала в Москве мужчину, который украл 23 миллиона рублей из банковской ячейки. Эти деньги он должен был получить за медицинские маски.
    Аферист украл 23 млн рублей, прикрываясь торговлей масками

    Как РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД, мошенник от лица компании по производству масок подписал контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку почти двух миллионов масок. После заключения сделки клиент в присутствии афериста положил в банковскую ячейку 23,7 миллиона рублей. Ключ остался у заказчика.

    «Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил — маски переданы не были», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Когда бизнесмен вернулся в банк, ячейка была пуста. По данным следствия, преступник ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. После заключения сделки с жертвой он пришел в финансовую организацию, нашел бокс с деньгами и открыл его запасным ключом. После этого он похитил миллионы и передал их компаньонам.

    В итоге сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в съемной квартире в Москве. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».