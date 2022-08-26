Аферист под видом кассира обменного пункта в Москве украл у безработного 33 млн рублей

В обменном пункте на западе Москвы у жителя Курской области украли 33 миллиона рублей. Злоумышленник притворился кассиром, ему помог сообщник, сообщили «Известия».

Безработный мужчина 24 августа приехал в обменный пункт на 2-м Сетуньском проезде. При себе у него была пачка денег. На 33 миллиона наличными он хотел купить валюту. Мошенник под видом кассира взял их и скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

На допросе он вспомнил, что видел за стеклом обменника второго человека, предполагаемого сообщника. Он тоже сбежал. Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения и обыскали помещение. Они нашли травматический пистолет, нож и рацию. Личности преступников устанавливают.

Спецназ Росгвардии ранее задержал подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ в Подмосковье. Они представлялись работниками управляющей компании и уговаривали жильцов оплачивать замену водопроводных труб, которые якобы находились в аварийном состоянии. Силовики схватили трех организаторов и 10 активных участников группировки.