Аэропорт Нового Уренгоя могли заминировать. Началась проверка
Проверка идет в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО. Неизвестный заявил о минировании. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО.
В пресс-службе пояснили, что пока не известно, кто сделал заявление о минировании. Проверка все еще идет. Подробности ведомство обещало рассказать позже.
В пресс-службе аэропорта эту информацию подтвердили. «Все самолеты были направлены на запасные аэродромы», — уточнили они.