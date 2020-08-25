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    25 августа 2020, 13:49

    Аэропорт Нового Уренгоя могли заминировать. Началась проверка

    Дарья Морозова

    Проверка идет в аэропорту Нового Уренгоя в ЯНАО. Неизвестный заявил о минировании. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по УрФО.

    В пресс-службе пояснили, что пока не известно, кто сделал заявление о минировании. Проверка все еще идет. Подробности ведомство обещало рассказать позже.

    В пресс-службе аэропорта эту информацию подтвердили. «Все самолеты были направлены на запасные аэродромы», — уточнили они.

    Новости SMI.FM