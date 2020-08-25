Аэропорт Нового Уренгоя могли заминировать. Началась проверка

В пресс-службе пояснили, что пока не известно, кто сделал заявление о минировании. Проверка все еще идет. Подробности ведомство обещало рассказать позже.

В пресс-службе аэропорта эту информацию подтвердили. «Все самолеты были направлены на запасные аэродромы», — уточнили они.