Адвокаты священника Стремского обжаловали его арест

Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского, подозреваемого в изнасиловании детей, арестовали до 12 ноября. Его юристов не устроило решение суда.

Жалобу на избранную подзащитному меру пресечения адвокат священника уже направил в Ленинский районный суд Оренбурга. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель суда.

«Жалоба поступила сегодня», — уточнил он.

После рассмотрения суд определится, принимать ее или нет. После этого обращение должны направить в Оренбургский областной суд.

Священнику Стремскому предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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Настоятеля арестовали до 12 ноября. Под стражу заключили дочь Стремского и его зятя. Их подозревают в незаконном лишении человека свободы.

По версии следствия, с января по август 2018 года священник развращал своих опекаемых и удочеренных несовершеннолетних, а также изнасиловал одного из них. Приемная дочь священнослужителя Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков, считают следователи, летом 2018 года заперли троих детей в гаражах, где держали их «на протяжении продолжительного времени».

Потерпевшими по уголовному делу признали семерых несовершеннолетних и малолетних детей, которых Стермский опекал или удочерил. Сам священник свою вину не признал, заявив, что его подопечные все выдумали.