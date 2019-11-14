Адвокаты Соколова пожалуются в СК на публикацию закрытой информации в Сети

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки профессора Соколова намерена подать ходатайство в Следственный комитет, чтобы прекратить незаконное распространение информации о ходе расследования. С таким заявлением выступил руководитель адвокатской группы, которая занимается защитой ученого Александр Почуев.

Он пояснил, что речь идет о появляющихся в открытом доступе видео со следственных действий, фотографиях с предполагаемыми останками убитой аспирантки.

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«Мы считаем это недопустимым, антигуманным, бесчеловечным поступком, и это мы потребуем пресечь», — заявил адвокат.

Александр Почуев призвал следователей разобраться, кто занимается подобными действиями и не исключил, что делается это на корыстной основе.

«Если сливают, значит есть спрос. При этом плата за такие материалы — это дача взятки должностному лицу», — пояснил защитник.

Ранее он рассказал, что адвокаты опасаются за рассудок профессора Соколова, который остался наедине со своей трагедией. Однако несмотря на свое разбитое моральное состояние он принимает участие в следственных экспериментах, но иногда срывается на слезы.

Профессора СпБГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойка в минувшую субботу. В рюкзаке, который при нем был обнаружили отрезанные женские руки. Пока ученого отправляли в больницу с переохлаждением следователи обыскали его квартиру, где нашли останки молодой девушки.

Выяснилось, что в ночь на 7 ноября профессор выстрелил в свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. На следующий день он расчленил тело и начал кусками носить его на Мойку. После задержания Соколов признался в убийстве и дал показания.

По его словам, он поругался с сожительницей, которая превратилась «в чудовище». В минувший понедельник Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил Олега Соколова в следственный изолятор до 8 января.