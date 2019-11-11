Адвокаты Соколова попросят о домашнем аресте. Сам профессор хочет в СИЗО

Суд должен избрать меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову после признания в убийстве молодой аспирантки. Сторона защиты намерена добиться для профессора домашнего ареста вместо пребывания в СИЗО.

«Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит «Российская газета» слова адвоката Александра Почуева.

Психотерапевт оценил возможность предотвращения убийства Соколовым Подробнее

При этом он отметил, что сам профессор настаивает на своем заключении под стражу, пишет RT.

Заседание по делу Соколова пройдет 11 ноября в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. По словам правозащитника, следствие намерено добиваться заключения преподавателя под стражу в СИЗО.

Олег Соколов попал к сотрудникам полиции 9 ноября, после того как пьяным упал в реку. Профессор пытался утопить останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Он убил девушку 7 ноября, застрелив ее из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов решил избавиться от тела сожительницы, расчленив его. Преподаватель сложил отрубленные руки и травматический пистолет в рюкзак, отправившись на берег Мойки.