Адвокаты расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова попросили о суде присяжных

Срочника Рамиля Шамсутдинова, который устроил осенью 2019 года стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, могут судить присяжные. Его адвокаты подали соответствующее ходатайство.

«Подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела, то есть фактически сегодня предварительное следствие было завершено. Было заявлено ходатайство о проведении суда присяжных, было заявлено ходатайство о вызове свидетелей защиты», — рассказал ТАСС адвокат Равиль Тугушев.

Собеседник агентства добавил, что во время изучения материалов дела всплыл еще один факт неуставных отношений и превышения должностных полномочий со стороны офицеров.

Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим в забайкальской части 25 октября 2019 года. Погибли два офицера и шесть его сослуживцев. Еще два человека получили ранения. Срочника арестовали и обвинили в убийстве двух и более лиц и в покушении на убийство.

В январе 2020 года Шамсутдинов написал письмо, в котором попросил прощения у родных погибших и рассказал, почему решился на такой шаг.