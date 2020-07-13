Адвокаты обжаловали арест губернатора Сергея Фургала

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца. Защита главы региона обжаловала принятое решение. Об этом сообщил адвокат Борис Кожемякин.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение о заключении под стражу», — привело РИА «Новости» слова правозащитника.

Пока Мосгорсуд не назначил дату рассмотрения жалобы адвокатов.

Ранее Кожемякин заверял, что губернатор не мог пойти на убийство, так как давал клятву Гиппократа. Он напомнил, что у Фургала есть медицинское образование, а за спиной семь лет работы врачом-терапевтом и неврологом. По его словам, работа врачом несовместима с лишением жизни.

Полиция в ночь на 9 июля задержала губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в в организации убийств и покушений на предпринимателей. О причастности главы региона к преступлениям рассказали полиции его предполагаемые подельники. Речь идет о действиях организованной преступной группы в 2004–2005 годах.

Сам Фургал заявил членам общественной наблюдательной комиссии Москвы, что не считает себя виновным. Несмотря на это, Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Фургала до 9 сентября. Слушание дела проходило в закрытом режиме.