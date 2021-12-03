Адвокаты объяснили отказ отца Тесака от прекращения уголовного дела против сына

Отец Максима Марцинкевича, известного как Тесак, хочет сохранить добрую память о нем и возобновить расследование его смерти. Поэтому он отказался давать согласие следствию на прекращение дела в отношении его сына. Об этом «360» рассказали адвокаты Марцинкевича.

Адвокат Алексей Михальчик рассказал, что накануне его и Сергея Марцинкевича пригласили в Следственный комитет, который занимается расследованием дела по явкам Тесака, написанных им в СИЗО Красноярска.

«Следователь предложил отцу подписать согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. То есть фактически признать, что он виновен в совершении этих убийств», — заявил Михальчик.

По его словам, следствию это дало бы основания прекратить и дальше проверку по этой ситуации не проводить.

«Отец после консультаций со мной это делать отказался. Теперь в силу вступают нормы Уголовно-процессуального кодекса. Они говорят о том, что в случае отсутствия согласия расследование продолжается», — добавил собеседник «360».

Он отметил, что обвинения в отношении Тесака должны быть подтверждены.

«Я думаю, это будет беспрецедентное дело, первое такое дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей», — отметил защитник.

По его словам, Марцинкевич-старший считает, что явки с повинной его сын написал под пытками. Эту версию подтверждают и результаты независимой судебно-медицинской экспертизы, которая выявила на теле заключенного массу прижизненных телесных повреждений.

Адвокат напомнил, что во рту Тесака нашли записку, в которой он говорил, что сделал признание под давлением, оговорил себя и других людей. К тому же к нему под разными предлогами не подпускали красноярских адвокатов. Отец считает, что продолжение этого дела может послужить основанием для расследования обстоятельств смерти Тесака.

«Общая позиция наша — показания, полученные под пытками, не должны являться основанием для привлечения к ответственности. Мы будем просить следствие о том, чтобы посмертно была проведена судебно-медицинская экспертиза и были расследованы обстоятельства применения к нему этих пыток», — заключил Михальчик.

Другой адвокат Марцинкевича — Иван Сидоров — в разговоре с «360» заявил, что отец Тесака хочет защитить память сына.

«Желание отца — защитить честь и достоинство Максима, сохранить добрую память о нем, сохранить доброе имя отца, который его воспитал», — сказал Сидоров.

Максим Марцинкевич (Тесак) был найден мертвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске 16 сентября 2020 года. По официальным данным, он свел счеты с жизнью. Тесака посмертно обвинили в убийствах на почве межнациональной розни.