Адвокаты объяснили отказ отца Тесака от прекращения уголовного дела против сына
Адвокат Михальчик отказ отца Тесака от прекращения уголовного дела против сына
Отец Максима Марцинкевича, известного как Тесак, хочет сохранить добрую память о нем и возобновить расследование его смерти. Поэтому он отказался давать согласие следствию на прекращение дела в отношении его сына. Об этом «360» рассказали адвокаты Марцинкевича.
Адвокат Алексей Михальчик рассказал, что накануне его и Сергея Марцинкевича пригласили в Следственный комитет, который занимается расследованием дела по явкам Тесака, написанных им в СИЗО Красноярска.
«Следователь предложил отцу подписать согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. То есть фактически признать, что он виновен в совершении этих убийств», — заявил Михальчик.
По его словам, следствию это дало бы основания прекратить и дальше проверку по этой ситуации не проводить.
«Отец после консультаций со мной это делать отказался. Теперь в силу вступают нормы Уголовно-процессуального кодекса. Они говорят о том, что в случае отсутствия согласия расследование продолжается», — добавил собеседник «360».
Он отметил, что обвинения в отношении Тесака должны быть подтверждены.
«Я думаю, это будет беспрецедентное дело, первое такое дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей», — отметил защитник.
По его словам, Марцинкевич-старший считает, что явки с повинной его сын написал под пытками. Эту версию подтверждают и результаты независимой судебно-медицинской экспертизы, которая выявила на теле заключенного массу прижизненных телесных повреждений.
Адвокат напомнил, что во рту Тесака нашли записку, в которой он говорил, что сделал признание под давлением, оговорил себя и других людей. К тому же к нему под разными предлогами не подпускали красноярских адвокатов. Отец считает, что продолжение этого дела может послужить основанием для расследования обстоятельств смерти Тесака.
«Общая позиция наша — показания, полученные под пытками, не должны являться основанием для привлечения к ответственности. Мы будем просить следствие о том, чтобы посмертно была проведена судебно-медицинская экспертиза и были расследованы обстоятельства применения к нему этих пыток», — заключил Михальчик.
Другой адвокат Марцинкевича — Иван Сидоров — в разговоре с «360» заявил, что отец Тесака хочет защитить память сына.
«Желание отца — защитить честь и достоинство Максима, сохранить добрую память о нем, сохранить доброе имя отца, который его воспитал», — сказал Сидоров.
Максим Марцинкевич (Тесак) был найден мертвым в камере СИЗО № 3 в Челябинске 16 сентября 2020 года. По официальным данным, он свел счеты с жизнью. Тесака посмертно обвинили в убийствах на почве межнациональной розни.