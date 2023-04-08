Криминал 08 апреля 2023, 04:04 Адвокаты не стали обжаловать решение об аресте Треповой Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в Петербурге РИА «Новости»

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Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте террористки Дарьи Треповой. Это следует из картотеки судебных дел Москвы.

«Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля», — говорится в документе.

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Это означает, что адвокаты девушки либо осознанно не стали не обжаловать решение суда об аресте, либо попросту не успели сделать это в положенные три дня.

Басманный суд Москвы 4 апреля отправил Трепову под арест до 2 июня. Ее обвиняют по двум статьям: «Террористический акт, совершенный группой лиц» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств» по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. По данным правоохранителей, именно Трепова вручила ему начиненную взрывчаткой статуэткой. В результате взрыва также пострадали более 40 человек.

Татарского похоронят сегодня, 8 апреля, в Москве на Троекуровском кладбище. Прощальная церемония начнется в 12:00.