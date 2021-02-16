Адвокату Ярошенко и Бута не сообщали о возможности их обмена на Уилана

Защитник россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, которые находятся за решеткой в США, Алексей Тарасов не получал информации о возможном обмене своих клиентов на американца Пола Уилана. Об этом юрист рассказал Reuters.

«Мне о каких-либо переговорах неизвестно», — приводит агентство слова Тарасова.

Так адвокат прокомментировал слова защитника Уилана Владимира Жеребенкова о том, что представители России и Соединенных Штатов якобы проводят консультации об обмене осужденного за шпионаж американца на Бута или Ярошенко. Тарасов отметил, что он поддержал бы эти переговоры.

О возможности обмена Уилана на осужденных в США россиян начали говорить еще прошлым летом.

Сотрудники ФСБ России задержали Пола Уилана в номере гостиницы «Метрополь» в Москве 28 декабря 2018 года, во время шпионской акции. Против него завели уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». 15 июня Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Уилан приехал в российскую столицу под предлогом свадьбы бывшего сослуживца.