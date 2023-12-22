Криминал 22 декабря 2023, 14:29 Адвокату из Ростовской области присудили 4,5 года тюрьмы за присвоение 4 млн рублей

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В Ростовской области суд вынес наказание бывшему адвокату, который обманным путем присвоил четыре миллиона рублей. Эти деньги он получил от своего клиента, написал сайт rostovgazeta.ru.

Как уточнили в региональном УСКР, случай произошел еще в 2019 году. Мужчина пообещал клиенту вытащить его сына из тюрьмы взамен на крупную сумму денег. Полученные средства он потратил на себя, а обещанной помощи так и не оказал. Ранее адвоката привлекали к ответственности за аналогичное преступление в Краснодарском крае.