Адвокату Абызова предъявили обвинение

Адвоката бывшего главы «Открытого правительства» Михаила Абызова Александра Вершинина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следственные действия шли всю ночь и продолжаются до сих пор.

«Вершинину предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 УК РФ „Мошенничество в особо крупном размере“. Сегодня ему изберут меру пресечения», — рассказал ТАСС его адвокат Алексей Кирсанов.

Вершинина задержали 16 апреля. Как написали СМИ, адвокат пытался разобраться с вопросом по поводу преследования одного уголовного авторитета.

Он защищал интересы Абызова, которого обвиняют в создании ОПГ и хищении четырех миллиардов рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Задержали экс-главу «Открытого правительства» в марте 2019 года. На прошлой неделе стало известно, что Абызов тайно женился в СИЗО «Лефортово». Бракосочетание состоялось 25 марта. Избранницу Абызова зовут Валентина Григорьева.

Из-за пандемии коронавируса свидания в московских следственных изоляторах запрещены, однако «Лефортово» — это учреждение федерального значения. Здесь разрешены короткие встречи.